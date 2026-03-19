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Borsa: Profondo rosso per Londra, in discesa del 2,35%
Il FTSE 100 termina a 10.063,5 punti
In breve
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Finanza
19 marzo 2026 - 17.43
Affonda sul mercato Londra, che esibisce un -2,35% e chiude la seduta a 10.063,5 punti.
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