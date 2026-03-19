Milano 17:35
43.701 -2,32%
Nasdaq 18:55
24.245 -0,74%
Dow Jones 18:55
45.883 -0,74%
Londra 17:35
10.064 -2,35%
Francoforte 17:35
22.840 -2,82%

Borsa: Profondo rosso per Londra, in discesa del 2,35%

Il FTSE 100 termina a 10.063,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Londra, in discesa del 2,35%
Affonda sul mercato Londra, che esibisce un -2,35% e chiude la seduta a 10.063,5 punti.
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