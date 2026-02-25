Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:00
25.267 +1,16%
Dow Jones 18:00
49.412 +0,48%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,18%

Il FTSE 100 chiude a 10.806,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,18%
Londra guadagna bene e porta a casa un +1,18%, terminando la sessione a 10.806,41 punti.
Condividi
```