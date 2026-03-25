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Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,42%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.106,84 punti
In breve
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Finanza
25 marzo 2026 - 17.43
Londra lievita dell'1,42% e archivia la seduta a 10.106,84 punti.
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