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Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,42%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.106,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,42%
Londra lievita dell'1,42% e archivia la seduta a 10.106,84 punti.
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