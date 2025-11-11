Milano 10:01
44.150 +0,58%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 10:01
9.885 +1,00%
Francoforte 10:01
23.999 +0,16%

SoftBank raddoppia gli utili grazie all’IA e sorprende con l’uscita da Nvidia

Finanza
SoftBank raddoppia gli utili grazie all’IA e sorprende con l’uscita da Nvidia
(Teleborsa) - Lo spostamento del portafoglio verso l'intelligenza artificiale ha fatto bene ai conti di SoftBank. Il colosso giapponese ha chiuso, infatti, il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025/26 con un utile netto di 2,5 trilioni di yen contro i 418 miliardi stimati dagli analisti. Il dato si confronta con il risultato di 1,18 trilioni di yen registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

L'azienda con sede a Tokyo ha anche annunciato la cessione della sua intera partecipazione in Nvidia, incassando 5,8 miliardi di dollari, in vista di una serie di investimenti pianificati dal fondatore Masayoshi Son a supporto dell'intelligenza artificiale.

SoftBank ha annunciato, inoltre. uno stock split 4x1 che avrà luogo il 1° gennaio.


Condividi
```