Testo unico IVA: i commercialisti puntano sul coordinamento con i decreti attuativi della riforma tributaria

(Teleborsa) - "Testo unico iva: Decorrenza ed efficacia. Note di coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria
" è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti
. Il Documento è stato predisposto dalla Commissione di studio "Iva e altre imposte indirette"
, presieduta da Renato Portale
e rientra nell’attività dell’area fiscalità del Consiglio nazionale della categoria alla quale è delegato il Consigliere tesoriere Salvatore Regalbuto.
Il Testo Unico IVA ha superato il controllo delle Commissioni parlamentari
e si appresta a essere approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri. In contemporanea, il decreto legislativo in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, dopo il rilascio dei prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti, è anch'esso in attesa della sua definitiva pubblicazione e, a parere dei commercialisti, "sarebbe opportuno che potesse tener conto dell'impegno del governo di ottenere un'ulteriore proroga del passaggio dall’esclusione all’esenzione IV
A di alcune operazioni effettuate dagli enti non commerciali, la cui decorrenza, dopo reiterati rinvii, è fissata al primo gennaio 2026, a seguito di una procedura di infrazione della UE"
.
Per la categoria "i nuovi 171 articoli del Testo Unico IVA, che hanno il pregio di seguire l’ordine, la cronologia e la disposizione della Direttiva IVA di rifusione n. 2006/112/CE, rischiano di creare qualche criticità tra gli operatori del settore sia per la contestuale entrata in vigore di altri provvedimenti normativ
i che impattano sulle disposizioni del Testo Unico, sia per l'abitudine a individuare un determinato argomento con il richiamo al "vecchio" numero
del d.P.R. n. 633/1972 e del d.l. n. 41/1993".
"È necessario – affermano - che la nuova numerazione abbia un adeguato rodaggio per essere assimilata
e consentire un appropriato orientamento tra le varie norme reimpostate con un ordine diverso. La prevista redazione, entro il 2029, del Codice tributario, se cambia una seconda volta l'ordine e la numerazione degli articoli, rischia di creare ulteriori difficoltà e va sicuramente evitato".
Alla luce di queste considerazioni, il documento dei commercialisti fornisce un contributo per un più efficace coordinamento e una migliore scansione temporale dell'entrata in vigore dei vari provvedimenti in materia di prossima emanazione
, per ridurre al minimo l’impatto delle tante novità, suggerendo un criterio redazionale con cui suddividere le varie disposizioni del Testo Unico per un loro più semplice e immediato apprendimento