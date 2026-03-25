Scuola, Anief auspica rinvio riforma Istituti Tecnici all'AS 2026-2027

"Si terrà domani al Mim l'incontro sugli istituti tecnici e sulla riforma che dovrebbe partire già da settembre di quest'anno. La richiesta dell'Anief è di fare le cose un po' più con calma, di rinviare almeno al 2027-2028 guardare bene i quadri orari e soprattutto evitare le atipicità che hanno penalizzato alcune discipline, in particolare quella di geografia". È quanto afferma"Noi segnaliamo questa situazione già da anni, dai primi decreti che hanno fatto seguito al Pnrr. Segnaliamo il fatto – prosegue– che gli organici subiranno delle modifiche, ma soprattutto che alcune discipline fondamentali, come quelle linguistiche, ma anche la matematica, subiranno delle compressioni. Perciò ci appare necessario avere più tempo per ragionare sulla riforma e rimandarla almeno al 2027-2028".