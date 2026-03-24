Legge elettorale, al via alla Camera iter per la riforma

(Teleborsa) - Il giorno dopo il referendum sulla giustizia il governo accelera sulla riforma del sistema di voto: al via alla fine del mese, martedì 31 marzo, l'iter in commissione Affari costituzionali della Camera della riforma della legge elettorale. Lo ha stabilito l'Ufficio di presidenza della commissione, come riferisce al termine della riunione il presidente Nazario Pagano.



Alla proposta di legge del centrodestra, saranno abbinate, spiega ancora Pagano, altre otto proposte di legge "correlate in materia elettorale" quindi si procederà con la presentazione di un testo base.



Intanto, l'esito del referendum che ha premiato il fronte del No, ha provocato un vero e proprio terremoto al ministero della Giustizia: nel pomeriggio di oggi si sono dimessi il sottosegretario Andrea Delmastro e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi che poco prima aveva avuto un colloquio con il Guardasigilli Carlo Nordio.



"Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio", ha spiegato Delmastro in una breve nota.



Subito dopo sono arrivate anche le dimissione del capo di gabinetto del ministero, Giusi Bartolozzi.



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