Auto elettriche: Italia verso i 70mila punti di ricarica

(Teleborsa) - Laper lecontinua a espandersi, ma ilper supportare questa crescita. Secondo il, al 30 settembre 2025 risultano, ine diGuardando alla sola, i(dai 1.057 registrati al 30 settembre 2024), di cui l’86% è di tipo veloce in corrente continua e il 63% supera i 150 kW di potenza. La quota delle aree di servizio autostradali dotate di infrastrutture di ricarica si attesta così al 48%.Relativamente alle, la, seguita da Lazio (7.447 punti, +1.230 nei 12 mesi), Piemonte (6.777 punti, +742 nei 12 mesi), Veneto (6.408 punti, +718 nei 12 mesi) ed Emilia-Romagna (5.489, +543 nei 12 mesi).La classifica delleinvece, vedeseguita da Milano (4.970 punti, +971 nei 12 mesi), Napoli (3.120 punti, +241 nei 12 mesi), Torino (3.075 punti, +324 nei 12 mesi) e Brescia (1.843 punti, +79 nei 12 mesi).Nel computonuovo miglioramento sul fronte dei punti di ricarica installati dagli operatori ma in attesa dell’allaccio alla rete:Un segnale che conferma i progressi in corso, ma che richiama comunque l’urgenza di semplificare gli iter autorizzativi e rafforzare la collaborazione pubblico-privato per accelerare ulteriormente l’attivazione delle colonnine."La rete di ricarica italiana ha messo a segnoma per gli operatori sostenere questa crescita sta diventando sempre più complicato", commenta ilricordando le difficoltà con cui è costretto a misurarsi il settore, "dall’anomalo ritardo dell’Italia nell’adozione dei veicoli elettrici alle criticità normative, regolatorie e autorizzative"."L’obiettivo di Istituzioni, industria automotive e mondo dell’energia è", osserva Pressi, "ma gli operatori del settore, dopo oltre 1,8 miliardi di investimenti effettuati, devono essere messi in condizione di poter proseguire e accelerare lo sviluppo di questa infrastruttura altamente strategica, con un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori interessati"."È proprio per questo motivo che è nata: manifesto per un’infrastruttura strategica per il Paese’ - conclude il presidente di Motus-E - con cui abbiamo costruito una base tecnica dettagliata e una piattaforma condivisa per Istituzioni e imprese, per intervenire su 5 aspetti indispensabili per aiutare il Paese a centrare gli obiettivi che si è dato sulla transizione tecnologica dei trasporti".