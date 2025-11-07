Milano 10:22
43.212 +0,33%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:22
9.704 -0,33%
Francoforte 10:22
23.722 -0,05%

Auto Trader Group, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Auto Trader Group, quotazioni in calo a Londra
Scende sul mercato la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che soffre con un calo del 4,21%.
Condividi
```