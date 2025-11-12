Milano 11-nov
44.439 +1,24%
Nasdaq 11-nov
25.533 -0,31%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 11-nov
9.900 +1,15%
Francoforte 11-nov
24.088 +0,53%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.696,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.696,41 in apertura.
Condividi
```