Milano 9:53
44.908 +1,06%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:53
9.907 +0,07%
24.357 +1,11%

Finanza
Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi dell'11/11/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (11/11/2025) è stato pari a 3,93 miliardi di euro, con una variazione dello 0,03%, rispetto ai precedenti 3,93 miliardi.

I volumi si sono attestati a 0,59 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.

712 sono le azioni scambiate: tra queste, 262 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 412 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 38 azioni del listino milanese.



