Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (11/11/2025) è stato pari a 3,93 miliardi di euro, con una variazione dello 0,03%, rispetto ai precedenti 3,93 miliardi.I volumi si sono attestati a 0,59 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.712 sono le azioni scambiate: tra queste, 262 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 412 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 38 azioni del listino milanese.