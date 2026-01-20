Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi del 19/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 19/01/2026 è stato pari a 3,37 miliardi di euro, in calo dell'11,13%, rispetto ai 3,79 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,47 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.A fronte dei 718 titoli trattati sulla piazza milanese, 507 azioni hanno chiuso in calo, mentre 179 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 32 azioni del listino italiano.