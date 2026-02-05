Milano 9:34
Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 4/02/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,82 miliardi di euro, con un incremento di ben 912,2 milioni, pari al 23,36% rispetto ai precedenti 3,9 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi azioni della seduta precedente a 0,73 miliardi.

Su 804 titoli trattati in Borsa di Milano, 383 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 384. Invariate le rimanenti 37 azioni.





