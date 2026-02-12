Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 5,29 miliardi di euro, con un incremento del 12,10%, rispetto ai precedenti 4,72 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.A fronte dei 774 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 281 azioni. In lettera invece 459 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 34 stocks.