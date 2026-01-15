Milano 9:49
Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 14/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,97 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 3,76 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,84 miliardi di azioni, rispetto a 0,67 miliardi precedenti.

Tra i 781 titoli scambiati sul listino milanese, 393 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 346 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 42 azioni.





