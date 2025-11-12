Milano 16:46
44.904 +1,05%
Nasdaq 16:46
25.491 -0,17%
Dow Jones 16:46
48.310 +0,80%
Londra 16:46
9.916 +0,17%
Francoforte 16:46
24.400 +1,29%

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,99% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 44.878,03 punti

In breve, Finanza
Milano lievita dello 0,99% alle 16:00 e scambia in utile a 44.878,03 punti.
