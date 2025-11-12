Milano 9:53
44.908 +1,06%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:53
9.907 +0,07%
24.357 +1,11%

Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,04%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.159,34 punti

Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,04%, che esordisce a 8.159,34 punti.
