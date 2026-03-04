Milano 11:33
45.069 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:33
10.535 +0,49%
Francoforte 11:33
24.122 +1,39%

Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,23%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.122,6 punti

In breve, Finanza
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,23%, che esordisce a 8.122,6 punti.
