ENAV, Monti: certi di poter ottenere il riconoscimento del bonus economico per la puntualità

(Teleborsa) - "Con la chiusura della stagione estiva, il momento più delicato per il nostro settore, posso confermare che la capacità operativa di ENAV non ha eguali in Europa
. Siamo certi di poter ottenere, a fine anno, il riconoscimento del bonus economico per la puntualità e che, in ottica prudenziale, non era stato inserito nei target del Piano Industriale". Lo ha detto Pasqualino Monti, AD
di ENAV
, commentando i risultati al 30 settembre 2025
.
"Infatti, a fronte di un obiettivo di 0,14 minuti di ritardo per volo, ENAV ha registrato, ad oggi, un risultato straordinario
di soli 0,014 minuti, ha aggiunto.
"Come noto, il 2025 riflette, per alcune componenti economico-finanziarie, l'impatto di meccanismi tipici del primo anno del nuovo periodo regolatorio 2025-2029: al netto di tale effetto, tutti gli indicatori di bilancio restano eccellenti e in linea con la guidance rivista al rialzo in occasione della semestrale - ha sottolineato Monti - La solida generazione di cassa ed il focus sulla gestione sui costi ci consentono di mantenere il rispetto di tutti gli obiettivi
, anche in presenza di un eventuale rallentamento della crescita dei voli".