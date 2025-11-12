ENAV conferma outlook 2025 con solida generazione di cassa nei 9 mesi

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha comunicato che isono stati caratterizzati da una continua e decisa crescita del traffico aereo, che ha raggiunto i valori più elevati di sempre. Al 30 settembre 2025, infatti, ENAV ha gestito circa 1,9 milioni dinello spazio aereo italiano. Tale risultato è confermato anche dall'andamento del traffico, che nei primi nove mesi dell'anno ha superato i 177 milioni di transiti (+5% rispetto al corrispondente periodo del 2024), di cui 121,2 milioni su tratte internazionali.si attestano a 748,4 milioni di euro, in diminuzione del 2,9% rispetto al corrispondente periodo del 2024, per gli effetti legati all'inizio del nuovo periodo regolatorio e all'ingresso nel meccanismo di performance dei servizi della ex terza fascia di tariffazione di terminale. L'è pari a 180,2 milioni di euro con un EBITDA margin al 24% (vs 29% un anno fa). Il Risultato Operativo () consolidato è pari a 103 milioni di euro, (-36,5 milioni di euro, rispetto al corrispondente periodo del 2024). ENAV chiude i primi nove mesi del 2025 con unpari a 66,6 milioni di euro, in riduzione di 23 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2024.L'al 30 settembre 2025 presenta un saldo di 205,3 milioni di euro, in riduzione di 53 milioni di euro, rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2024. Il minor indebitamento finanziario netto è dovuto principalmente all'effetto positivo nella dinamica degli incassi e pagamenti del periodo connessi all'operatività ordinaria (free cash flow) che beneficia, tra l'altro, dei maggiori incassi da core business della Capogruppo, rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, e degli incassi del PNRR da parte delle società del Gruppo per complessivi 10,5 milioni di euro, effetti che hanno compensato l'assorbimento di cassa per il pagamento del dividendo. Solida generazione di cassa:pari a 197,6 milioni di euro, in aumento del 51,3% rispetto ai primi nove mesi del 2024.L'di Gruppo al 30 settembre 2025 si attesta a 4.547 unità effettive, registrando un aumento pari a 172 unità medie e 163 unità effettive rispetto al periodo a confronto.ENAV conferma l'per l'esercizio in corso, già rivisto al rialzo in occasione dei risultati del primo semestre 2025 rispetto alle previsioni del Piano Industriale 2025-2029.