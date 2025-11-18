Banca Valsabbina, ok dai soci al dividendo straordinario in contanti da 0,05 euro per azione

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di, il principale istituto bancario bresciano, ha approvato a larghissima maggioranza il riconoscimento di un, a valere sulla riserva distribuibile". Il dividendo straordinario sarà posto in pagamento il 26 novembre 2025, a valere sul possesso azionario detenuto dagli azionisti alla data del 25 novembre 2025. L'erogazione avverrà in concomitanza con il pagamento della seconda tranche del dividendo ordinario, pari a 0,10 euro per azione, e all'assegnazione di 1 azione ogni 75 possedute (a titolo gratuito e senza oneri fiscali) come già deliberato dall'assemblea di aprile 2025.Lariconosciuta agli azionisti nel corso dell'esercizio 2025 risulta, pertanto, pari a 0,65 euro per azione, oltre all'assegnazione gratuita di n. 2 azioni ogni 75 già possedute che porta ila 0,95 euro per azione con un rendimento annuo stimato superiore all'8%.Con quest'ultima distribuzione straordinaria integrativa, l'istituto bresciano riconoscerà ai propri azionisti ed al territorio un valore economico complessivo per circa"In un contesto di stabile crescita della banca e di creazione di valore per i nostri azionisti e per i territori di riferimento, si esprime ferma soddisfazione per le delibere assunte all'assemblea dei soci che consentono la distribuzione di ulteriore valore a favore della nostra base sociale. Il rendimento complessivo delle azioni è di circa l'8%, ciò comprovando la capacità della Banca di generare un importante ritorno economico e reddituale - ha dichiarato il- I risultati relativi all'anno in corso sono positivi e coerenti con le nostre aspettative, pur nell'ambito di un mercato sempre più complesso ed influenzato da fattori esogeni. Vogliamo continuare a crescere e a traguardare obiettivi sfidanti, valorizzando al meglio la nostra dinamicità certi che il modello di servizio proposto alla nostra clientela possa continuare a risultare ricercato e distintivo".Infine, a larghissima maggioranza, è stata approvata dall'assemblea lain sostituzione di Pier Andreino Niboli, dimissionario per motivi personali.