Edison, finanziamento fino a 800 milioni di euro da BEI per transizione energetica in Italia

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene il piano di investimenti di Edison
volto a promuovere la transizione energetica in Italia con un finanziamento fino a 800 milioni di euro
. Le risorse della BEI verranno allocate attraverso la sottoscrizione di diversi contratti di prestito il primo dei quali, del valore di 200 milioni di euro, è stato firmato oggi a Palazzo Edison nel corso dell'incontro tra Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, e Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison.
Il finanziamento, articolato in diversi contratti di prestito da sottoscrivere nell'arco dei prossimi anni
, contribuirà a rafforzare il piano di sviluppo di Edison nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'illuminazione pubblica. Il finanziamento della BEI coprirà più del consueto 50% del costo totale dei progetti, grazie al contributo di larga parte di essi agli obiettivi di REPowerEU, consentendo alla Banca dell'UE di finanziare fino al 75% del costo totale.
"Con questa operazione la BEI conferma il proprio ruolo di Banca del clima dell'Unione europea - ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI
- Accelerare la transizione energetica è essenziale per garantire sostenibilità, competitività e autonomia strategica in Europa. Investire in soluzioni pulite oggi significa costruire un futuro più resiliente, sicuro e prospero per tutti".
"Il finanziamento della BEI è un ulteriore riconoscimento del percorso sostenibile che giorno dopo giorno compiamo - ha dichiarato Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison
- Siamo un operatore leader della transizione energetica in Italia e questo accordo testimonia la validità del nostro impegno e del nostro piano di investimenti, focalizzato su rinnovabili, efficienza e sicurezza energetica per accompagnare lo sviluppo sostenibile del nostro Paese".
Da un punto di vista finanziario, le condizioni particolarmente vantaggiose dei prestiti BEI
in termini di durata e di tasso di interesse, rese possibili dai rating della BEI (AAA o equivalente), favoriranno Edison nel proprio percorso di crescita duratura e sostenibile.