Edison, finanziamento fino a 800 milioni di euro da BEI per transizione energetica in Italia

Edison

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene il piano di investimenti divolto a promuovere la transizione energetica in Italia con un. Le risorse della BEI verranno allocate attraverso la sottoscrizione di diversi contratti di prestito il primo dei quali, del valore di 200 milioni di euro, è stato firmato oggi a Palazzo Edison nel corso dell'incontro tra Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, e Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison.Il finanziamento, articolato in, contribuirà a rafforzare il piano di sviluppo di Edison nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'illuminazione pubblica. Il finanziamento della BEI coprirà più del consueto 50% del costo totale dei progetti, grazie al contributo di larga parte di essi agli obiettivi di REPowerEU, consentendo alla Banca dell'UE di finanziare fino al 75% del costo totale."Con questa operazione la BEI conferma il proprio ruolo di Banca del clima dell'Unione europea - ha dichiarato- Accelerare la transizione energetica è essenziale per garantire sostenibilità, competitività e autonomia strategica in Europa. Investire in soluzioni pulite oggi significa costruire un futuro più resiliente, sicuro e prospero per tutti"."Il finanziamento della BEI è un ulteriore riconoscimento del percorso sostenibile che giorno dopo giorno compiamo - ha dichiarato- Siamo un operatore leader della transizione energetica in Italia e questo accordo testimonia la validità del nostro impegno e del nostro piano di investimenti, focalizzato su rinnovabili, efficienza e sicurezza energetica per accompagnare lo sviluppo sostenibile del nostro Paese".Da un punto di vista finanziario, lein termini di durata e di tasso di interesse, rese possibili dai rating della BEI (AAA o equivalente), favoriranno Edison nel proprio percorso di crescita duratura e sostenibile.