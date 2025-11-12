Francoforte: nuovo spunto rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,38%.
Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del produttore di contenitori
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,57 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,37. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)