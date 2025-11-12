Francoforte: nuovo spunto rialzista per Gerresheimer

società di packaging

Gerresheimer

Germany MDAX

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,38%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,57 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,37. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,03.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)