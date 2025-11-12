Milano 14:38
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,38%.

Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del produttore di contenitori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,57 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,37. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
