Milano 14:39
45.011 +1,29%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:39
9.904 +0,05%
Francoforte 14:39
24.404 +1,31%

Francoforte: scambi al rialzo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Seduta positiva per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che avanza bene dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,04%, rispetto a +1,63% dell'indice della Borsa di Francoforte).


L'esame di breve periodo di Volkswagen AG Pref classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 100,1 Euro e primo supporto individuato a 98,55. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 101,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```