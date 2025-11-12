Francoforte: scambi al rialzo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta positiva per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che avanza bene dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,04%, rispetto a +1,63% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
L'esame di breve periodo di Volkswagen AG Pref
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 100,1 Euro e primo supporto individuato a 98,55. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 101,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)