Generali, Giulio Terzariol nominato Direttore Generale - Group Deputy CEO

(Teleborsa) -, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset managament, ha. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito a Terzariol la gestione del business assicurativo del Gruppo e la supervisione di; tali responsabilità delegate saranno esercitate in completo allineamento con le direttive del Group CEO.La nomina diventerà effettiva al completamento della consueta verifica dei criteri di idoneità da parte di IVASS. Ilnon appena Terzariol assumerà la nuova carica."Per Generali il raggiungimento degli obiettivi del piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence rappresenta la priorità assoluta e, di conseguenza, l'organizzazione del Gruppo evolve in linea con questa ambizione - ha commentato il- Nel suo nuovo ruolo, Giulio guiderà il business assicurativo e supervisionerà Banca Generali. La sua nomina conferma la capacità di Generali di costruire, in questi anni, uno dei migliori team manageriali a livello globale nel settore assicurativo e dell'asset management. Sono convinto che la nuova struttura organizzativa, insieme al costante impegno di tutti i nostri colleghi e agenti, rafforzerà ulteriormente la leadership di Generali e garantirà il successo del piano strategico che abbiamo presentato al mercato quest'anno".