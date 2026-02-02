Milano 12:09
45.699 +0,38%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 12:09
10.237 +0,13%
Francoforte 12:09
24.637 +0,40%

Intesa, Messina: non vedo alcuna minaccia da collegamenti tra MPS e Generali

Assicurazioni, Banche, Finanza
Intesa, Messina: non vedo alcuna minaccia da collegamenti tra MPS e Generali
(Teleborsa) - "Non vediamo alcun problema da combinazioni di MPS, sia con Banca Generali che tramite accordi con Generali". Lo ha detto Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, rispondendo alle domande degli analisti sui risultati 2025 e sul nuovo piano al 2029.

"Il rischio che c'è oggi è di una sopravvalutazione della presenza di Generali in Italia nell'asset management, la sua dimensione è comparabile a quella di Banco BPM", ha spiegato.

"Generali è un chiaro player best practice per quanto riguarda le assicurazioni, ma in termini di asset management non è differente da Banco BPM, quindi c'è la possibilità per MPS di accelerare il piazzamento di prodotti assicurativi, ma voglio ricordare che il numero uno in Italia è Intesa Sanpaolo e non Generali", ha detto il CEO.

"Da questo collegamento di MPS con Generali non vedo alcuna minaccia", ha sottolineato.

Messina ha chiuso la risposta sperando in un approccio "più chiaro e rilassato nella saga dell'M&A del settore", ma "noi siamo contenti di essere su un altro pianeta e la nostra espansione sarà fuori dall'Italia".
Condividi
```