Generali, Maurizio Cortese nominato CEO di AgorAI Innovation HUB

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di AgorAI Innovation Hub ha nominato Maurizio Cortese CEO e Direttore Generale della società. La nomina segue quella del Presidente della società, Raffaele Fantelli.Maurizio Cortese ha ricoperto ruoli manageriali e di vertice in società leader in Italia e all’estero e in diversi settori - tecnologia, beni di consumo, immobiliare, istruzione e servizi finanziari.In AgorAI Maurizio Cortese porta con sé competenze distintive nello sviluppo di iniziative imprenditoriali, nell’utilizzo strategico della tecnologia e nella promozione dell’innovazione attraverso partnership di profilo internazionale., ha affermato: “Sono orgoglioso di assumere la guida di AgorAI e di iniziare a lavorare insieme ai nostri prestigiosi partner per costruire un player europeo nel campo dell’Intelligenza Artificiale., per offrire un contributo concreto all’umanizzazione dell’IA ed alla realizzazione di benefici autentici per le persone, le istituzioni e le aziende"., ha affermato: "L’ingresso di Maurizio Cortese come CEO rafforza ed accelera il nostro percorso che mira a conferire a Trieste ed all’Italia un ruolo da autentico protagonista nel mondo dell’IA e delle sue applicazioni nei diversi ambiti della vita delle nostre comunità".Il progetto AgorAI è nato a Trieste nell’aprile 2025 per creare uno dei più importanti centri di ricerca applicata e di base sulla Data Science e l'Intelligenza Artificiale (IA) avanzata in Italia e in Europa, oltre che di formazione all’avanguardia a livello europeo, attraverso il contributo di un ecosistema formato da realtà d’eccellenza.Il progetto vede la partecipazione di attori chiave del panorama italiano e internazionale che appartengono a: oltre al, con Assicurazioni Generali,e Generali Italia, partecipano aziende leader come, Fondazione Fincantieri e illycaffè, insieme a, research partner per l’area finanza e mercati finanziari. Deloitte supporterà lato business sia l’attività di ricerca sia il go to market delle soluzioni realizzate. Google Cloud si unisce al progetto come partner strategico per l’innovazione mettendo a disposizione tecnologie di IA all'avanguardia, infrastrutture ottimizzate per l’intelligenza artificiale e corsi di formazione sull'utilizzo dei modelli IA più avanzati;: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, importante partner del progetto, supporta attivamente l’iniziativa riconoscendone il valore strategico per il territorio;, di ricerca e formazione: un network di prestigiose istituzioni universitarie e di ricerca, tra cui le Università degli Studi di Trieste e di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), insieme al MIB Trieste School of Management e l’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), garantisce un solido fondamento scientifico al progetto.