Generali, Maurizio Cortese nominato CEO di AgorAI Innovation HUB

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di AgorAI Innovation Hub ha nominato Maurizio Cortese CEO e Direttore Generale della società. La nomina segue quella del Presidente della società, Raffaele Fantelli.
Maurizio Cortese ha ricoperto ruoli manageriali e di vertice in società leader in Italia e all’estero e in diversi settori - tecnologia, beni di consumo, immobiliare, istruzione e servizi finanziari.
In AgorAI Maurizio Cortese porta con sé competenze distintive nello sviluppo di iniziative imprenditoriali, nell’utilizzo strategico della tecnologia e nella promozione dell’innovazione attraverso partnership di profilo internazionale.Maurizio Cortese, CEO di AgorAI
, ha affermato: “Sono orgoglioso di assumere la guida di AgorAI e di iniziare a lavorare insieme ai nostri prestigiosi partner per costruire un player europeo nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Vogliamo essere in prima linea sui mercati internazionali
, per offrire un contributo concreto all’umanizzazione dell’IA ed alla realizzazione di benefici autentici per le persone, le istituzioni e le aziende".Raffaele Fantelli, Presidente di AgorAI
, ha affermato: "L’ingresso di Maurizio Cortese come CEO rafforza ed accelera il nostro percorso che mira a conferire a Trieste ed all’Italia un ruolo da autentico protagonista nel mondo dell’IA e delle sue applicazioni nei diversi ambiti della vita delle nostre comunità".
Il progetto AgorAI è nato a Trieste nell’aprile 2025 per creare uno dei più importanti centri di ricerca applicata e di base sulla Data Science e l'Intelligenza Artificiale (IA) avanzata in Italia e in Europa, oltre che di formazione all’avanguardia a livello europeo, attraverso il contributo di un ecosistema formato da realtà d’eccellenza.
Il progetto vede la partecipazione di attori chiave del panorama italiano e internazionale che appartengono a tre settori
. Privato
: oltre al Gruppo Generali
, con Assicurazioni Generali, Banca Generali
e Generali Italia, partecipano aziende leader come Fincantieri
, Fondazione Fincantieri e illycaffè, insieme a Goldman Sachs
, research partner per l’area finanza e mercati finanziari. Deloitte supporterà lato business sia l’attività di ricerca sia il go to market delle soluzioni realizzate. Google Cloud si unisce al progetto come partner strategico per l’innovazione mettendo a disposizione tecnologie di IA all'avanguardia, infrastrutture ottimizzate per l’intelligenza artificiale e corsi di formazione sull'utilizzo dei modelli IA più avanzati; Pubblico
: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, importante partner del progetto, supporta attivamente l’iniziativa riconoscendone il valore strategico per il territorio; Accademico
, di ricerca e formazione: un network di prestigiose istituzioni universitarie e di ricerca, tra cui le Università degli Studi di Trieste e di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), insieme al MIB Trieste School of Management e l’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), garantisce un solido fondamento scientifico al progetto.