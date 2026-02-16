Milano 9:08
45.653 +0,49%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 9:08
10.464 +0,17%
25.010 +0,38%

Generali, Berenberg incrementa target price e conferma Buy

Assicurazioni, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Berenberg ha incrementato a 41 euro per azione (dai precedenti 37,50 euro) il target price su Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
