Lunedì 16 Febbraio 2026, ore 09.24
Generali, Berenberg incrementa target price e conferma Buy
Assicurazioni
,
Finanza
,
Consensus
16 febbraio 2026 - 08.28
(Teleborsa) - Berenberg ha incrementato a
41 euro
per azione (dai precedenti 37,50 euro) il
target price
su
Generali
, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, confermando la
raccomandazione
"
Buy
" sul titolo.
