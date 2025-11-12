Greenvolt Net Italia completa impianto fotovoltaico di GranForno Italia

(Teleborsa) - Greenvolt Next Italia
, società del gruppo Greenvolt che fa capo a KKR, ha completato un nuovo impianto fotovoltaico per GranForno Italia
presso lo stabilimento di Chivasso, in provincia di Torino
.
Il progetto integra il rifacimento della copertura industriale
con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 180 kWp
, che copre una superficie di circa 859 metri quadrati ed è composto da 360 moduli Sunpower P6-500-COM. Il sistema produrrà una quantità stimata di 216 MWh di energia pulita all’anno
, consentendo a GranForno Italia di ridurre sensibilmente sia i costi energetici sia l’impatto ambientale.
"Con questo progetto accompagniamo GranForno Italia in un percorso concreto di decarbonizzazione ed efficienza energetica. - ha dichiarato Mitia Cugusi
, Presidente di Greenvolt Next Italia - L’intervento non solo riduce i costi energetici e l’impatto ambientale, ma rappresenta anche un esempio di come le aziende del comparto agroalimentare possano contribuire attivamente alla transizione energetica, sfruttando opportunità come il Bando Agrisolare".
Grazie al nuovo impianto, l’azienda eviterà ogni anno circa 75,6 tonnellate di emissioni di CO2
, equivalenti al beneficio ambientale derivante dalla piantumazione di circa 3.625 alberi adulti.
"Questo progetto ha trasformato il nostro stabilimento produttivo in un vero e proprio polo di generazione di energia rinnovabile - ha dichiarato Massimo Moretto
, CEO della GranForno Italia - La riqualificazione della copertura e l’installazione dell’impianto fotovoltaico hanno migliorato la nostra infrastruttura, ridotto la nostra impronta di carbonio e rafforzato il nostro impegno per una crescita sostenibile".