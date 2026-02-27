Milano 11:22
Italia, Fatturato industria (MoM) in dicembre

Italia, Fatturato industria (MoM) in dicembre
Italia, Fatturato industria in dicembre su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente -0,1%.

