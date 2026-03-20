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Produzione costruzioni Italia (MoM) in gennaio
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20 marzo 2026 - 11.10
Italia,
Produzione costruzioni in gennaio su base mensile (MoM) -1,3%
, in calo rispetto al precedente -0,8%.
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