Ecomembrane, SBS Solar acquista terreno agricolo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

(Teleborsa) - Ecomembrane , società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, comunica che in data odierna la SBS Solar, per il tramite della Pescarolo 1, veicolo societario interamente controllato, ha finalizzato l’acquisizione di un terreno agricolo in località Pescarolo ed Uniti (CR) per un importo pari ad Euro 540mila destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico una volta consolidato l’iter autorizzativo.



L’acquisizione, spiega una nota, è stata finanziata attraverso debito bancario.

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