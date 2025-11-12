Milano 9:57
Italmobiliare in discesa a Piazza Affari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la holding di partecipazioni, che tratta in perdita del 5,17% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Italmobiliare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della holding suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,18.

