Italmobiliare in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per la holding di partecipazioni
, che tratta in perdita del 5,17% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Italmobiliare
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della holding
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)