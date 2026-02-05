Milano 15:14
45.986 -1,39%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 15:14
10.314 -0,85%
Francoforte 15:14
24.315 -1,17%

L'Indice dei servizi di consumo italiano in discesa a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si abbattono le vendite sul comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata a 24.098,45 punti, in forte calo dell'1,72%.
