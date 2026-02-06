Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 6,11%

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha una quota potenziale pari al 6,110%
in Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 gennaio 2026.
In particolare, lo 0,962% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, il 5,148% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli
senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.