Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 6,11%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 6,110% in Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 gennaio 2026.

In particolare, lo 0,962% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 5,148% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.
