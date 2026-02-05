Milano 13:30
46.359 -0,59%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:30
10.362 -0,39%
Francoforte 13:30
24.487 -0,47%

Safilo in discesa a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Safilo in discesa a Piazza Affari
Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che tratta in perdita del 4,35% sui valori precedenti.
Condividi
```