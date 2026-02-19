Milano 11:52
45.758 -1,30%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:52
10.610 -0,71%
Francoforte 11:52
25.064 -0,85%

Maire in discesa a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Maire in discesa a Piazza Affari
A picco il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che presenta un pessimo -4,68%.
Condividi
```