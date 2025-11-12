Milano 14:40
45.009 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:40
9.904 +0,05%
Francoforte 14:40
24.405 +1,32%

Londra: andamento negativo per Experian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, con un ribasso del 3,22%.

L'andamento di Experian nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 32,78 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,12. Il peggioramento di Experian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 31,88.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
