Milano 16:40
46.345 +0,74%
Nasdaq 16:40
25.449 -1,13%
Dow Jones 16:40
49.472 +0,13%
Londra 16:40
10.292 -0,48%
Francoforte 16:40
24.772 -0,10%

Londra: Experian in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Experian in forte discesa
Si muove in perdita la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,53% sui valori precedenti.
Condividi
```