Milano 9:58
44.878 +0,99%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:58
9.904 +0,05%
24.322 +0,97%

Madrid: brillante l'andamento di Solaria

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che lievita del 2,49%.

Lo scenario su base settimanale di Solaria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Solaria. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15,58 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 15,27. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15,08.

