Madrid: brillante l'andamento di Solaria

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che lievita del 2,49%.
Lo scenario su base settimanale di Solaria
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Solaria
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15,58 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 15,27. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)