Milano 10:07
42.507 -0,77%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:07
9.532 -0,21%
Francoforte 10:07
23.119 -0,26%

Madrid: scambi negativi per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Solaria
Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un calo dell'1,81%.
Condividi
```