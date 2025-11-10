Milano 13:38
43.830 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:38
9.772 +0,93%
Francoforte 13:38
23.988 +1,77%

Madrid: Solaria, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Solaria, quotazioni alle stelle
Seduta decisamente positiva per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta in rialzo del 4,19%.
Condividi
```