Milano 13:40
42.274 -0,91%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:40
9.559 +0,21%
Francoforte 13:40
23.224 +0,57%

Madrid: si concentrano le vendite su Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Solaria
Ribasso composto e controllato per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che presenta una flessione del 2,67% sui valori precedenti.
Condividi
```