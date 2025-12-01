Madrid: calo per Solaria

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che tratta con una perdita del 2,61%.
Lo scenario su base settimanale di Solaria
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 16,52 Euro. Primo supporto a 16,08. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)