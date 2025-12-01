Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:36
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:36
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Madrid: calo per Solaria

Migliori e peggiori
Madrid: calo per Solaria
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta con una perdita del 2,61%.

Lo scenario su base settimanale di Solaria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Solaria. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Solaria evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 16,52 Euro. Primo supporto a 16,08. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```