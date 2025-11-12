Madrid: scambi al rialzo per Grifols

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società farmaceutica e chimica spagnola
, che avanza bene del 2,14%.
La tendenza ad una settimana di Grifols
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Grifols
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,57.
