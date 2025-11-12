Milano 14:41
45.006 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:41
9.903 +0,03%
Francoforte 14:41
24.403 +1,31%

Madrid: scambi al rialzo per Grifols

Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per Grifols
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società farmaceutica e chimica spagnola, che avanza bene del 2,14%.

La tendenza ad una settimana di Grifols è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Grifols mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```