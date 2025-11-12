Milano 16:47
44.908 +1,05%
Nasdaq 16:47
25.481 -0,21%
Dow Jones 16:48
48.322 +0,82%
Londra 16:48
9.916 +0,16%
Francoforte 16:47
24.399 +1,29%

New York: allunga il passo United Airlines Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
New York: allunga il passo United Airlines Holdings
Rialzo per la holding di compagnie aeree, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,58%.
Condividi
```