Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:46
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:46
48.361 +0,90%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: andamento sostenuto per IBM

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per IBM
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la "Big Blue", protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di Armonk rispetto all'indice.


La tendenza di breve del colosso dell'IT è in rafforzamento con area di resistenza vista a 324,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 317,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 331,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```