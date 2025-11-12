New York: andamento sostenuto per IBM

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la "Big Blue"
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di Armonk
rispetto all'indice.
La tendenza di breve del colosso dell'IT
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 324,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 317,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 331,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)