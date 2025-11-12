Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 20:41
25.482 -0,20%
Dow Jones 20:41
48.278 +0,73%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: in calo Schlumberger

Pressione sul fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas, che tratta con una perdita del 3,35%.
