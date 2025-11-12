New York: movimento negativo per Meta Platforms

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda che gestisce Facebook
, con una flessione del 2,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Meta Platforms
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Meta Platforms
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 601,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 622,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 594,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)