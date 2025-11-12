Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:46
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:46
48.361 +0,90%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: movimento negativo per Meta Platforms

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda che gestisce Facebook, con una flessione del 2,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Meta Platforms, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Meta Platforms, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 601,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 622,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 594,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
