Meta, da UE misure provvisorie per revocare esclusione assistenti AI di terze parti da WhatsApp

(Teleborsa) - La Commissione europea ha comunicato ache intendeperal gigante della tecnologia dida WhatsApp.Lunedì, l'UE ha informato l'azienda guidata da Mark Zuckerberg che, a suo parere preliminare, aveva. L'indagine è ancora in corso e le misure sono soggette alla replica di Meta e al rispetto dei suoi diritti di difesa, ha affermato la Commissione.Secondo l'UE, la condotta di Meta "rischia di impedire aidi entrare o espandersi nel mercato in rapida crescita degli assistenti di IA"."L'intelligenza artificiale sta portando innovazioni incredibili ai consumatori, e una di queste è il mercato emergente degli assistenti AI. Dobbiamo, il che significa che non possiamo permettere alledila loro posizione dominante per procurarsi un vantaggio sleale. I mercati dell'intelligenza artificiale si stanno sviluppando a un ritmo rapido, quindi dobbiamo anche essere rapidi nelle nostre azioni", ha osservato ilPer questo motivo, ha aggiunto Ribera, la Commissione sta valutando "l'imposizione rapida di misure provvisorie a Meta, per preservare l'accesso dei concorrenti a WhatsApp mentre l'indagine è in corso ed evitare che la nuova politica di Meta danneggi irreparabilmente la concorrenza in Europa."